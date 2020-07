Vijf gemeenten verdelen voedseloverschotten onder vier sociale doelen Gudrun Steen

15 juli 2020

11u01 8 Veurne Foodsavers Westhoek heet het project. De Panne, Koksijde, Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide werken samen om de voedseloverschotten bij warenhuizen een nuttige bestemming te geven.

En die bestemming is nUniek in Diksmuide, DiVers in Veurne, Cicero in De Panne en Koksifood in Koksijde. Nieuwpoort is momenteel bezig met de opstart van een sociale kruidenier die ook zal bediend worden door Foodsavers Westhoek. Er zijn twee medewerkers aangesteld die met een speciaal uitgeruste bestelwagen met koeling elke ochtend de voedseloverschotten van Colruyt Diksmuide ophalen en brengen naar de voedselhulporganisaties. Dat gaat om gemiddeld 300 kilo voedseloverschotten per week die zo gered worden van de afvalberg. Ook niet-voeding komt via dat sociaal distributieplatform tot bij de kansarmen. Vanaf september kan er samengewerkt worden met de Voedselbank en als de vraag groot is ook met andere supermarkten. Dit project zit nu in een testfase. Als het een positieve evaluatie krijgt volgen nog andere Westhoekgemeenten. Het depot van Foodsavers Westhoek bevindt zich op de terreinen van InterWest in Veurne. De ocmw’s en de Groene Kans ondersteunen mee het project. De Vlaamse overheid en de Nationale Loterij subsidiëren mee.