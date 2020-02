Vier horecazaken op de Grote Markt zijn gestraft, omdat ze hun terras te vroeg buiten zetten. Ze plannen actie GUS

11 februari 2020

06u31 6 Veurne Furnapub, Mozaïek, De Botermand en De Kroon zijn vier horecazaken op de Grote Markt van Veurne die als straf hun terras pas na de krokusvakantie mogen buiten zetten. Vorig jaar zetten ze hun stoelen en tafels namelijk vier dagen te vroeg buiten. Een overdreven sanctie, vinden ze, en daarom plannen ze op 22 februari de protestactie ‘W’en dust’.

“Vorig jaar hebben we ons terras vier dagen vroeger uitgebaat dan wettelijk voorzien”, vertelt Sophie Dusuel namens de betrokken horecazaken. Zij baat Furnapub uit. “Er was stralend weer voorspeld dat weekend, dus waren we dolenthousiast. We wisten wel dat dit niet reglementair was, maar ergens hadden we gehoopt dat alle collega’s ons zouden volgen. Niks was minder waar, want een horeca-uitbater diende klacht in. We hebben ons verontschuldigd, onze terrassen vroeger weggedaan en berouw getoond, maar niets mocht baten. Als sanctie kregen we van het stadsbestuur te horen dat we onze terrassen niet bij het begin van de krokusvakantie mochten buiten zetten, maar wel pas na dat verlof. De winter is lang en hard en de kosten blijven hoog. Alle extraatjes zijn welkom.”

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten, organiseren de getroffen zaken op zaterdag 22 februari om 11 uur de protestactie ‘W’en dust’. Ze roepen iedereen op om een stoel en drank mee te brengen en op het voetpad voor de zaken plaats te nemen.

“Nog beperkte sanctie”

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) blijft bij zijn standpunt. “Die protestactie zal ons niet op andere gedachten brengen”, laat hij weten. “Vorig jaar hebben vier horecazaken op de Grote Markt hun terras te vroeg buiten gezet. Het reglement zegt dat we overtreders een maand verbod kunnen opleggen, dus we houden het met één week nog beperkt. Een reglement dient er om nageleefd te worden. Een sanctie moet je met waarde dragen. Het zou onrecht zijn tegenover de andere zaken die het reglement wel volgen, als we de sanctie zouden schrappen.”