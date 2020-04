Vier bewoners woonzorgcentrum Huize Maria Troost overleden aan covid-19 Bart Boterman

14u39 0 Veurne Vier bewoners van woonzorgcentrum Huize Maria Troost in Veurne zijn overleden aan de gevolgen van covid-19. Dat bevestigt directeur Koen Declerck. “Het gaat om mensen die al een complex ziektebeeld hadden. Desalniettemin komt dit heel hard aan voor ons personeel en onze bewoners. Ons medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers”, vertelt hij.

Huize Maria Troost in Veurne is een woonzorgcentrum met 50 kamers voor mensen die grote zorgbehoefte hebben, vlak naast het AZ West. “Onze bewoners hebben meestal al een lang medisch traject doorlopen alvorens ze bij ons terecht komen. Als bij dat complex ziektebeeld nog eens covid-19 komt, betekent dat voor sommigen de druppel. Toch komen deze overlijdens heel hard aan bij directie, personeel en andere bewoners. Zéker omdat we alle veiligheidsvoorschriften in maximaal hebben nageleefd. We vechten een oneerlijke strijd”, zegt directeur Koen Declerck.

Nochtans vroeg maatregelen genomen

“Want nog voor de eerste richtlijnen werden uitgevaardigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, hadden wij zelf al zeer strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Toch moet het coronavirus eerder al zijn binnengedrongen in ons woonzorgcentrum”, zucht directeur Koen Declerck. Twee van de vier overleden personen waren opgenomen op intensieve zorgen in het AZ West in Veurne. De twee andere overleden bewoners werden, geïsoleerd, verzorgd in het woonzorgcentrum.

Nog zeven bewoners besmet

Op dit moment zijn nog zeven bewoners met zekerheid besmet met het virus. “Voor hen lijkt het de positieve richting uit te gaan. Ze hebben een reële kans op overleven, al weet je nooit met dit virus. We doen er alles aan om verdere besmetting te vermijden. Voorlopig heeft nog geen enkel personeelslid positief getest op het virus”, aldus de directeur.