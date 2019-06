VIDEO. ‘Lompe’ joyrider rijdt boompje stuk op parking: politie zoekt aanrijder Jelle Houwen

20 juni 2019

17u13 2

De stad Veurne en de lokale politie Spoorkin zijn op zoek naar een wilde joyrider die vooral opviel door zijn nogal lomp rijgedrag. Een of meerdere bestuurders in een Volkswagen Golf gebruikten vorige week zondag het parkeerterrein van de sporthal en sportdienst van Veurne in de Noordstraat als een privé-circuit. Ze reden er meerdere rondjes aan hoge snelheid en haalden manoeuvres uit op de parking. Tijdens hun roekeloze rijgedrag verloor een van de bestuurders de controle over het stuur en ramde plompweg een boompje. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de auto gewoon over het boompje rijdt en nadien zijn weg verder zet. Het resultaat is een afgebroken boom die nu volledig gerooid zal moeten worden. De stad en politie zijn op zoek naar de dader(s). Weet jij wie de bestuurder is van deze Volkswagen Golf? Je kan met je informatie bij Lokale Politie Spoorkin terecht via 058 33 22 11, onthaal.veurne@pzspoorkin.be of in het commissariaat in de Zuidburgweg.