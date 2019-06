VIDEO. Gewelddadige carjacking in Veurne: achtervolging eindigt in crash met 5 wagens, dader opgepakt Jelle Houwen

17 juni 2019

11u32 0 Veurne In het centrum van Veurne vond even voor 10 uur een gewelddadige carjacking plaats. Een oudere vrouw werd er uit haar wagen gesleurd door een twintiger in bloot bovenlijf. Na een massale politieactie werd de man klemgereden, wat resulteerde in een ongeval met 5 wagens. De man vluchtte maar werd door agenten met getrokken wapens gearresteerd.

De feiten gebeurden even voor 10 uur. Een twintiger uit Veurne hield een oudere vrouw in een Ford Focus tegen toen die de Houtmarkt wilde oprijden. Hij stak zijn handen in de lucht waarna de vrouw stopte. Daarna opende hij haar deur en verplichtte haar uit te stappen. Dat zou met geweld gebeurd zijn. Verschillende passanten waren getuige van het tafereel, waaronder enkele bouwvakkers.

Een passant zag alles gebeuren. “Die oudere vrouw reed traag de Houtmarkt op en opeens stond daar een kerel met bloot bovenlijf te zwaaien in het midden van de weg”, zegt de getuige. “Die vrouw begreep er niets van. Hij ging aan haar deur staan en trok die plots open. Hij boog zich voorover, deed haar gordel los en sleurde die vrouw uit de wagen. Ook haar hondje zette hij buiten. De vrouw begon natuurlijk luid te gillen waarna verschillende mensen de politie belden. Daarna stoof die kerel weg.”

Hij ging aan haar deur staan en trok die plots open. Hij boog zich voorover, deed haar gordel los en sleurde die vrouw uit de wagen. Ook haar hondje zette hij buiten. Ooggetuige

Crash met 5 wagens, ook politievoertuig deelt in brokken

De politie werd gebeld. Omdat die bezig waren met de ochtendbriefing rukte de politie massaal uit. Meer dan 12 politiemensen sprongen in diverse voertuigen en er werd versterking van Polder en Westkust opgeroepen. De ganse perimeter binnen Veurne werd afgereden op zoek naar de gestolen Ford Focus. Een wijkagent zag de wagen rijden in de Peter Benoitlaan, de straat van het gerechtsgebouw aan de achterkant van het zwembad. Daar werd de wagen klemgereden.

De verdachte manoeuvreerde nog achteruit en tijdens de crash werd de politiewagen geraakt. Voordien had de carjacker al een BMW cabrio geramd die op zijn beurt een geparkeerde Volvo raakte. Ook nog een vijfde wagen, nog een Volvo, deelde in de brokken. In totaal raakten dus vijf wagens beschadigd. De carjacker vluchtte daarna te voet verder met agenten in zijn kielzog. Enkele honderden meters verder kon hij met getrokken vuurwapens overmeesterd worden.

De carjacker, een twintiger uit Veurne, werd gearresteerd en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De man zou diverse problemen hebben en is gekend bij de politie. De overvallen dame is in shock en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. De Peter Benoitlaan is al de ganse ochtend afgesloten voor onderzoek.