Veurnse vrijwilligers naaiden al 1.400 mondmaskers en nog gaat de naaimachine niet opnieuw de kast in Gudrun Steen

06 mei 2020

14u37 0 Veurne In Veurne zijn er 32 vlijtige vrijwilligers al wekenlang bezig met het stikken van mondmaskers. De teller staat op 1.400. Een derde daarvan is voor de onthaalouders en de leerkrachten die straks opnieuw voor de klas mogen staan.

Het Veurnse initiatief ‘Al tegoare’ is een succes. Vrijwilligers zetten zich in deze coronatijd in voor de medemens. Zo zijn er vrijwilligers die regelmatig tachtigjarigen opbellen en er zijn er ook die liever achter de naaimachine plaatsnemen. “Mondmaskers zijn de nieuwe vorm van beleefdheid”, vindt onderwijsschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “We zijn dan ook blij dat onze vrijwilligers 450 mondmaskers hebben gemaakt voor de leerkrachten die straks opnieuw aan de slag mogen.”

Nog tekorten

En daar houdt het niet bij op. “Sinds de coronacrisis startte, stonden de naaimachines niet stil in onze stad”, vult welzijnsschepen Guido Hoste (CD&V) aan. “Het stadsbestuur betaalde 500 euro voor een rol stof maar we kregen ook al stof en lint via de Veurnse handelaars waarvoor we hen uiteraard heel dankbaar zijn. In de eerste plaats hebben we mondmaskers gemaakt voor zorg- hulpverstrekkers in Veurne. Tijdens de tweede ronde ging onze aandacht naar de 50 onthaalouders en ook naar de leerkrachten. Alles samen krijgt die doelgroep 500 maskers. Het zijn herbruikbare maskers gemaakt volgens de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad. En het naaien stopt niet want er zijn nog tekorten. Binnenkort verwachten we de aangekochte mondmaskers voor al onze inwoners. Die bestelden we bij Think Pink, een organisatie die zich inzet in de strijd tegen borstkanker.”

Wie zelf handig is met naald en draad, kan bij het stadskantoor De Seylsteen-zakjes met stof en het patroon komen afhalen. Een afspraak maak je op 058/ 33 55 00.