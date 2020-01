Veurnse stadsdiensten werken vanaf februari enkel nog op afspraak GUS

21 januari 2020

14u35 0 Veurne Zonder afspraak kan je je vanaf 1 februari niet langer aanmelden bij een balie van een stadsdienst in Veurne. Op dat moment wordt ook de vernieuwde, stedelijke website gelanceerd met een afsprakensysteem in verwerkt.

Niets zo leuk dan direct geholpen te worden. Daarom kiest het stadsbestuur van Veurne ervoor om vanaf volgende maand alleen nog maar op afspraak te werken. Reserveren kan via een aanmeldzuil, telefonisch, via de onthaalmedewerkers of op de website www.veurne.be/afspraak-maken.

“Gedaan met nodeloos wachten of aanschuiven”, motiveert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) de beslissing. “Daarenboven kan de stadsdienst jouw dossier optimaal voorbereiden. Als je een afspraak maakt, weet je meteen welke documenten je eventueel moet meebrengen. Alles zal veel vlotter en efficiënter verlopen. Door op afspraak te werken, kunnen we onze openingsuren verruimen. Tot nu is dat enkel in de voormiddag. Vanaf februari zal De Seylsteen ook in de namiddag open zijn tijdens de week. Op maan- en dinsdag kan je tot 18 uur naar de dienst Burgerzaken.”

Hoe gaat het concreet in zijn werk? Je surft naar www.veurne.be/afspraak-maken, vult het formulier in en je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail met jouw afsprakennummer. De dag voor de afspraak krijg je nog een herinnering in de mailbox en twee uur voor de ontmoeting ontvangt de inwoner nog een sms met het tijdstip en afsprakennummer. Daarnaast zullen er aanmeldzuilen staan in het stadskantoor De Seylsteen, dienstencentrum De Zonnebloem, de sociale dienst, woonzorgcentrum Ter Linden of in Visit Veurne. Bellen kan uiteraard ook. En kom je tot slot aan op de afspraak dan meld je je aan bij de aanmeldzuil. Via het infoscherm in de wachtzaal krijg je een sein wanneer je mag langskomen. Routenummers doorheen het stadskantoor wijzen de weg.