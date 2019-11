Veurnse stadsdiensten steunen Rode Neuzen dag met ontbijtpakketten GUS

26 november 2019

13u52 0 Veurne De stadsdiensten van Veurne tonen hun goede hart. Ze haalden 590 euro op met de verkoop van ontbijtpakketten voor Rode Neuzendag. Het personeel steunt ook de Warmste Week en Kom Op Tegen Kanker.

De buitenschoolse kinderopvang Benjamien verkocht 126 ontbijtpakketten. Dat bracht 590, 54 euro op voor de Rode Neuzendag. De sociale dienst van Veurne zet zich in voor de Warmste Week van Studio Brussel. De medewerkers hopen een pak zakjes met snoep te verkopen voor vijf euro want de opbrengst is voor de Pamperbank. Die verdeelt luieroverschotten onder gezinnen met een beperkt inkomen. Tot slot staat de ‘rospot’ van Kom op tegen Kanker aan het onthaal van het stadskantoor De Seylsteen, de bibliotheek en in het dienstencentrum De Zonnebloem.