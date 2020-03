Veurnse ondernemers bundelen de krachten en starten webshop met thuislevering Gudrun Steen

23 maart 2020

10u42 13 Veurne Drie Veurnse ondernemers actief in de voeding lanceren samen een webshop. “Door de coronacrisis kwam die webshop er sneller dan gepland. We hopen dat nog handelaars op onze kar springen”, zegt Bram Delva van Delva Versmarkt.

Naast Delva Versmarkt werken Seru Resto Service en Vlaemynck mee aan de webshop die zonet online werd gezet. “We vonden nog twee partners die het nu heel moeilijk hebben omdat de horeca gesloten is”, schetst Bram. “Seru vult ons aanbod aan met zijn assortiment droge voeding zoals pasta, rijst, choco en olie maar ook met zuivel, frisdrank en diepvries. Daarnaast levert Seru de producten aan huis. Vlaemynck is gespecialiseerd in groenten en fruit en verpakt die ook. We leveren in Veurne, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem. We willen die regio graag uitbreiden. Momenteel rijdt er één chauffeur met één vrachtwagen van Seru maar er staan er stand-by om in te springen. We onderhandelen met andere partners om ons assortiment nog uit te kunnen breiden.” Op de website webshop.delva.info kan je bestellen. Wie dat vandaag voor 17 uur doet, krijgt zijn bestelling morgen thuis geleverd na 16 uur. Vanaf 75 euro is de levering gratis.

Delva Versmarkt is tijdelijk ondergebracht in een pand op de hoek van de Vaart- en Nijverheidstraat omdat de winkel op de vertrouwde locatie volledig wordt verbouwd. “Die werken gaan voorlopig door. De aannemer van de ruwbouw is volop aan het werk. We weten niet wat de andere aannemers zullen doen want veel bouwbedrijven sluiten al. Het kan dus zijn dat ons nieuwbouwproject vertraging zal oplopen.”