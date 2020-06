Veurnse horeca mag vanaf maandag zijn terrassen dubbel zo groot maken Gudrun Steen

06 juni 2020

10u41 0 Veurne Om de sociale afstand van anderhalve meter te behouden moeten de tafels bij de horeca verder van elkaar staan. Om het omzetverlies te beperken staat het Veurnse stadsbestuur toe dat de restaurants en cafés hun terrassen dubbel zo groot maken.

Op de Grote Markt zorgt dat voor een andere verkeerscirculatie omdat een aantal terrassen er op de rijweg zullen staan. Het verkeer kan vanaf maandag vanuit de Oost- en Noordstraat via de parkeerzone op de Grote Markt richting de Zuidstraat rijden. De rijrichting van het éénrichtingsverkeer tussen de Vleeshouwersstraat en de Nieuwstraat draait Veurne tijdelijk om. Van de Grote Markt zal je niet rechtstreeks naar de Appelmarkt kunnen. Daarvoor moet je even rondrijden via de Nieuwstraat, Kaatsspelplaats of de Houtmarkt. Alle parkeerplaatsen blijven behouden. Tussen de terrassen en de parkeerzone zullen voetgangers en fietsers in een corridor een verplichte richting moeten volgen. Muziek op de terrassen is niet toegestaan. De grotere terrassen mogen er tot eind augustus staan.

Daarnaast krijgt elke horeca-uitbater van het stadsbestuur een startpakket met mondmaskers voor alle obers.