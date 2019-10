Exclusief voor abonnees Veurnse belleman Joris Goens heeft de luidste stem van België en dat al voor de negende (!) keer GUS

07 oktober 2019

15u02 0 Veurne Beroepshalve is Joris Goens (59) uit Veurne keukeninstallateur. Van zodra hij zich in zijn kostuum van champetter hijst, weerklinkt zijn stem als een klok. Het gaat zo luid dat hij zich al voor de negende keer Belgisch kampioen belleman mag noemen. Een titel waar de Veurnaar best trots op is.

Sinds 2005 mag Joris Goens zich officieel de belleman van Veurne noemen. In datzelfde jaar werd hij op het eerste BK ooit vierde op zeven deelnemers. Zijn tweede keer, in 2006, resulteerde in zijn eerste Belgische titel. Sinds zondag staat zijn negende beker op de schouw naast de twee van kampioen van de Europese gilde en die van de vice-Europees kampioen. “In het dagelijkse leven ben ik eerder bescheiden maar van zodra ik mijn kostuum aandoe, kruip ik helemaal in mijn rol”, lacht Joris nog een beetje hees.

