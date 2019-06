Veurnse batjesdagen komen eraan GUS

12 juni 2019

15u07 1 Veurne Veurne Toe Koer pakt dit weekend uit met de batjesdagen. Vrijdag zijn de deelnemende handelszaken zelfs open tot 21 uur.

Van vrijdag tot en met maandag kan je batjes doen in Veurne. Vrijdag zorgt accordeonist Marino Punk en artiest Aurelio voor de nodige animatie tijdens het shoppen. De middenstandsvereniging Veurne Toe Koer heeft zoals elk jaar een originele wedstrijd bedacht. Tot en met vrijdag kan je meedoen. De bedoeling is dat je het gewicht raadt van de Seat Ibiza van autobedrijf Lagrou samen met dat van de vier dames op de foto. Het gewicht mag je via de Facebookpagina van Veurne Toe Koer doorsturen. De winnaar krijgt een kadobon van 50 euro. Je kan trouwens de auto zelf ook winnen door je inkopen te doen bij één van de deelnemende handelaars. Hoe meer je scant met jouw Toe Koerpas hoe meer kans je maakt op de wagen. De actie loopt tot 12 augustus. Met diezelfde pas verhoog je ook jouw kans op een ballonvaart. Dewaele Vastgoed Veurne biedt die aan tijdens de feestelijke avondmarkt op zaterdag 13 juli vanaf 17 uur. Naast de vele marktkramen is er muzikale en kinderanimatie en leer je de eerste danspassen zetten in de genres tango en salsa.