Veurns stationsgebouw na vijftien jaar uit de stellingen GUS

16 juli 2019

15u08 8 Veurne De gevel van het stationsgebouw in Veurne is gerestaureerd en de stellingen zijn verdwenen. Het opvallende gele pand komt helemaal tot zijn recht. Nu kan de binneninrichting starten.

De West-Vlaamse ondernemer die het stationsgebouw in Veurne heeft gekocht, wil liever nog niet veel kwijt over het verdere verloop van zijn project. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is opgelucht dat de stellingen na vijftien jaar zijn verdwenen. “Hiermee krijgt het plein zijn grandeur terug”, vindt Roose. “In de bouwaanvraag staat dat winkels, kantoren en woongelegenheden de toekomstige bestemming worden maar dat staat nog niet helemaal vast. De achterzijde van het gebouw staat wel nog in stelling. De eigenaar moet met de NMBS nog afspraken maken in functie van de dichte ligging bij de sporen. De werken moeten namelijk volledig veilig kunnen verlopen. Ook wij als stadsbestuur zitten met de NMBS en ook met De Lijn rond de tafel over de herinrichting van de stationsbuurt. Het plein voor het gele gebouw moet verkeersvrij worden. De parking schuiven we op richting het gebouw van De Lijn. Een planning voor de herinrichting van de stationsbuurt ligt nog niet vast.”