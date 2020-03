Veurns stadsbestuur vordert mondmaskers op bij 63 bedrijven. Dienstencentrum ingericht voor opvang coronapatiënten. Huisartsen werken enkel op afspraak Gudrun Steen

16 maart 2020

10u45 6 Veurne Deze morgen vaardigde burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) van Veurne bij besluit mondmaskers op bij 63 bedrijven. De verzamelde maskers met het FFP2 en FFP 3-label zal het stadsbestuur vergoeden.

“Door het tekort aan mondmaskers doen we die actie”, motiveert burgemeester Roose. “We vorderen die mondmaskers op bij 63 bedrijven die te maken krijgen met fijnstof zoals schrijnwerkerijen, garages, stukadoors en drukkerijen. Zo hopen we een voldoende voorraad te hebben voor de zorgverleners. Daarnaast hebben we het dienstencentrum De Zonnebloem ingericht als een bijzondere opvangruimte voor mensen met luchtwegenklachten, koorts of een grieperig gevoel. Bel eerst naar de huisarts of de huisartsenpost. Enkel na doorverwijzing kunnen mensen daar terecht. Rechtstreeks aankloppen bij het dienstencentrum kan dus niet.”

Wachtkamer huisarts gesloten

De huisartsenkring IJzerstreek roept op om niet meer rechtstreeks naar de huisarts te gaan. De wachtruimtes zijn afgesloten. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Bel de arts op en blijf thuis. In het weekend of ’s avonds is 1733 het nummer dat je kan bellen als je medische hulp wilt.