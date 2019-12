Veurns bestuur start ronde langs bedrijven en doet ondernemers een appelboom cadeau GUS

06 december 2019

15u54 0 Veurne De burgemeester en schepenen van Veurne willen weten wat er leeft binnen de bedrijfsmuren op hun grondgebied. Daarom zijn ze een ronde gestart. De eerste drie ondernemers kregen een wel heel bijzonder cadeau van het bestuur.

De beleidsploeg van Veurne wil met de regelmaat van de klok drie bedrijven bezoeken. “We willen nog beter weten wat er leeft bij de ondernemers”, zegt schepen van Economie Jan Verfaillie (CD&V). “De start was alvast geslaagd. De bedrijfsleiders hebben ons rondgeleid terwijl ze uitleg gaven over de productie, de uitdagingen en de ontwikkelingen. We beloonden de ondernemers met een Veurnse Reinet appelboom, dat is een streekproduct.”

De eerste drie bedrijven die het politieke gezelschap over de vloer kregen waren Versmarkt Delva met ook restaurant Cargo, FXT Interieur en Verhelst Bouwmaterialen en Tegels. Ook de deskundige Lokale Economie Stephanie Thybaert, Charlotte Himpe van Veurne@Work en Marianne Vancleemput van de West-Vlaamse Intercommunale waren mee op bedrijfsbezoek.

Duidelijkheid

Verfaillie blikt tevreden terug. “We hebben op vandaag een kleine veertig aanvragen binnen voor bedrijfsbezoeken. Wat de ondernemers willen? Betrokkenheid bij mobiliteitswerken bijvoorbeeld. We versturen al nieuwsbrieven en organiseren informatiesessies. Een groot werk dat op de planning staat is de heraanleg van de Pannestraat tussen Veurne en De Panne. Door de werken in een vijftal fases te verdelen verminderen we de overlast. Een andere vraag is een duidelijk fiscaal klimaat. In ons meerjarenplan zitten geen belastingsverhogingen noch voor bedrijven noch voor gezinnen. Een derde aandachtspunt is een duidelijk vergunningsbeleid. We proberen stedenbouwkundige en milieuaanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Tot slot geven we de belangenorganisatie van de bedrijven Veurne@work jaarlijks een subsidie van 10.000 euro.”