Veurns bedrijf Duco wint de Eco Award op Batibouw met nieuw milieuvriendelijk product Gudrun Steen

04 maart 2020

15u13 0 Veurne De Eco Award maakt deel uit van de Belgian Building Awards die werden uitgereikt op Batibouw aan professionals en exposanten. Duco Ventilation & Sun Control uit Veurne scoorde met zijn ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco.

“De Eco Award is de prijs voor de onderneming die op Batibouw het meest milieuvriendelijke product voorstelt”, legt marketingmanager Hendrik Dejonghe van Duco uit. “De ventilatiewarmtepomp gebruikt de afgevoerde ventilatielucht als duurzame warmtebron voor verwarming en sanitair warm water. We koppelen de pomp aan een centrale verwarmingsketel met boilervat waardoor het gasverbruik van een woning met meer dan de helft daalt. Een team van dertig mensen van de dienst research en development werkte aan dat nieuwe product.” Duco staat nog tot en met zondag 8 maart op Batibouw in Brussel.