Veurns Atheneum is extra voorzichtig: geen stadszoektocht, wel in school Gudrun Steen

01 september 2020

17u10 2 Veurne Het was een eerste schooldag binnen de schoolmuren voor de eerstejaars van het Atheneum in Veurne. Elke klasgroep krijgt een vast lokaal zodat leerlingen zich zo min mogelijk moeten verplaatsen. Ook op de speelplaats nemen de jongeren in aparte vakken pauze.

Bij het Atheneum in het centrum van de boetestad zijn dinsdag ruim 420 leerlingen gestart. De eerstejaars kregen nog geen les. Zij maakten kennis met de school en schoven ’s middags aan voor een barbecue. Dit keer was er geen speurtocht in de stad, maar wél eentje in de school zelf, om toch het groepsgevoel meteen te versterken.

De school is extra voorzichtig. “Elke klasgroep krijgt zijn vast lokaal”, overloopt Vanessa Vanhove. “Zo beperken we het contact tussen de verschillende leerlingen. Tijdens de speeltijd neemt elk leerjaar pauze in een apart vak. Ook de middagmaaltijden gebeuren in shifts per jaar. We zetten meer leerkrachten in die toezicht houden zodat alles vlot verloopt.”