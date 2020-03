Veurne zet een pluim op de hoed van zijn vrijwilligers Gudrun Steen

03 maart 2020

09u49 0 Veurne Met een walking diner en een dansavond bedankte het Veurnse stadsbestuur zijn vrijwilligers voor hun inzet.

In Veurne zijn er vele tientallen mensen die zich belangeloos inzetten. Die helpen mee bij de sociale dienst, in het dienstencentrum Zonnebloem, het woonzorgcentrum Ter Linden, de sportdienst, jeugddienst, bijzondere jeugdzorg Zonnewende, bibliotheek, het archief, de technische dienst en bij Visit Veurne. Uit dankbaarheid trakteerde het stadsbestuur al die helpende handen op een leuke avond. In Furnevent genoot het gezelschap van een drankje en lekker eten. Het feest was de start van de week van de vrijwilliger die momenteel aan de gang is.