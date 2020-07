Veurne viert de tachtigste verjaardag van ereburger Will Tura met een dag vol verrassingen en jij kan mee vieren Gudrun Steen

15 juli 2020

15u49 15 Veurne Zondag 2 augustus viert Will Tura zijn 80ste verjaardag. Net zoals vijf jaar geleden komt hij dan naar zijn geboortestad Veurne. Anders is dat er nu geen groot concert kan doorgaan door de coronamaatregelen. Dat lost de boetestad samen met Radio 2 handig op met een dag vol verrassingen.

Radio 2 spendeert op zondag 2 augustus een hele dag aan de verjaardag van Tura. ’s Morgens wordt hij uitgebreid geïnterviewd en dat zal live te zien zijn op de Grote Markt in Veurne. Vervolgens mag hij om 13 uur een bronzen beeld van zichzelf onthullen in het Walburgapark. Dat werk is van de hand van Georges Schelstraete (72) uit Oostrozebeke. “Het is de eerste nog levende bekende medemens van wie ik een beeld mag maken”, lacht de kunstenaar. Hoe het beeld eruit zal zien, houdt Veurne nog even geheim. Toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus) belooft dat bezoekers een extra mooie foto zullen kunnen nemen tijdens hun trip door Veurne. Het wordt een realistische weergave van de zanger met een vleugje fantasie.

Bij een feest hoort een taart

Om 15.30 uur staat een exclusief verjaardagfeest gepland waarop 200 Veurnaars aanwezig mogen zijn. Interesse? Laat jouw naam achter bij het toerismekantoor op de Grote Markt. Tura maakt er tijd voor zijn fans en zal ook een grote verjaardagstaart aansnijden. De bakkers van de Veurnse bakkerijen Dedrie, Werrebrouck en Bachten de Kupe zullen daarvoor zorgen.

Op 30 juli al neemt Tura met vijf trouwe muzikanten een handvol nummers op tijdens een akoestische sessie. Uiteraard wordt die opgenomen en vervolgens getoond op de Grote Markt. Afsluiten doet Veurne met een muzikaal vuurwerk.

Horeca profiteert mee

“Op het marktplein laten we maximaal 1000 mensen toe”, geeft burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) mee. “Het wordt een hoogdag voor onze horeca die zijn terrassen mag uitbreiden. De hele dag zullen de verrassingen van Will Tura op een groot scherm getoond worden. We hopen zo zijn verjaardag een feestelijk randje te geven.”

Tura zelf is vereerd. “Ik ben vooral dankbaar voor wat Radio 2 en Veurne doen. Jammer genoeg kan het geen groot concert zijn zoals vijf jaar geleden maar wie weet volgt dat wel voor mijn 85ste verjaardag”, knipoogt de Veurnse ereburger.

Er zijn ook randactiviteiten deze zomer en die ontdek je hier.



