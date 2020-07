Veurne viert 80ste verjaardag van ereburgers Willem Vermandere en Will Tura Gudrun Steen

13 juli 2020

10u21 7 Veurne Zowel Willem Vermandere als Will Tura vieren dit jaar hun tachtigste verjaardag. Daarom plant de stad Veurne een aantal activiteiten. Het is vooral uitkijken naar Tura’s verjaardagsconcert.

Will Tura is afkomstig van Veurne. ‘De keizer van het Vlaamse lied’ komt woensdag toelichting geven bij het verjaardagsfeest dat hij op 2 augustus in de boetestad plant. Vijf jaar geleden gaf hij op de Grote Markt voor 8.000 fans al een indrukwekkend optreden. Door de strenge coronamaatregelen kan de Veurnse ereburger dat niet op dezelfde manier vieren. Het feest dit jaar wordt gevierd met een beperkte capaciteit.

Willem Vermandere woont in Steenkerke. De zanger en beeldhouwer heeft zijn tachtigste verjaardag eerder dit jaar al gevierd met een optreden in Oostende. Deze zomer kan je in Steenkerke het titanenpad bewandelen. Langs het parcours zie je beeldhouwwerken van Vermandere en ook in de kerk toont hij zijn creatieve ziel.

Naar de roots van Tura

Bij Visit Veurne op de Grote Markt kan je een kaartje voor de kunstenwandelroute ‘80 jaar Will Tura & Willem Vermandere’ afhalen. Leden van de schildersvereniging Het Zonnepalet hebben schilderijen gemaakt gebaseerd op het repertoire van de twee Veurnaars. Die ontdek je tijdens een wandeling.

Tot slot kan je een audiowandeling Will Tura reserveren. Komende woensdag 15 juli om 15 uur vertrekt er alvast één. Je gaat op zoek naar de roots van de zanger, samen met een gids. Waar woonde hij? Waar liep hij school? Waar trad hij voor het eerst op? Ondertussen hoor je door de koptelefoon zijn grootste hits.