Veurne vervangt alle straatlampen door leds (en dat kost ruim 2,3 miljoen euro) GUS

04 juni 2019

13u38 0 Veurne Ruim 2,3 miljoen euro investeert het Veurnse stadsbestuur in de vernieuwing van al zijn straatverlichting. Door te kiezen voor leds hoopt de stad 45 tot 65 procent te kunnen besparen.

“Van de 2.380 armaturen op ons grondgebied zijn er slechts 66 uitgerust met dimbare ledlampen”, schetst burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Tegen 2030 moet alle straatverlichting vervangen zijn. We kiezen voor dimbare ledlampen die vanaf middernacht nog verder uitdoven zonder de straat helemaal in het donker te zetten. Het gaat om een investering van ruim 2,3 miljoen euro. De verlichting die onze monumenten in de kijker zet, zit daarin nog niet inbegrepen. Distributienetbeheerder Gaselwest zal dat geld voorschieten en over de jaren heen van ons jaarlijks dividend aftrekken. De globale elektriciteitsfactuur bedroeg vorig jaar bijna 265.000 euro. Die kost zal met 45 tot 65 procent dalen omdat het elektriciteitsverbruik gehalveerd wordt. Binnenkort zullen we aan de gemeenteraad een masterplan voorleggen dat het lichtregime per type straat zal vastleggen.”