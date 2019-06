Veurne verbiedt CBD-shop die zich te dicht bij jeugdbuurt wil vestigen GUS

25 juni 2019

13u15 0 Veurne “We zijn niet tegen de zogenaamde CBD-shops maar hebben een reglement gestemd waarin onder meer staat dat zo’n winkels minimum 600 meter van jeugdbuurten moeten gevestigd zijn”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). In Veurne zijn er nog geen CBD-shops.

CBD staat voor cannabidiol, een stof uit cannabis waarbij de THC-waarde lager ligt dan 0,2 procent. “In een CBD-shop kan je olie, hennepbloemen of verzorgingsproducten kopen op basis van cannabidiol”, legt Roose uit. “Vorige maand ontving de dienst Lokale Economie een vraag van iemand die zo’n zaak wilde opstarten. Het was niet de eerste vraag die we daarover kregen en daarom hebben we pro-actief gereageerd. Omdat de wetgeving daarrond nog niet helemaal is uitgewerkt en er ook veel onduidelijkheid over bestaat hebben we zelf een reglement opgesteld.” Daarin lezen we dat een CBD-shop niet kan in een straal van 600 meter van een school of stedelijke jeugdinfrastructuur. De burgemeester kan de vergunning voor de uitbating van een CBD-shop weigeren als die niet aan de criteria voldoet. Het is het college van burgemeester en schepenen die de uitbatingsvergunning verleent. Die vergunning loopt voor maximum drie jaar. De uitbater moet minstens één bewakingscamera in zijn zaak hangen die duidelijk herkenbare beelden opneemt van elke bezoeker. Ook een automatische tijdsregistratie is verplicht. Een administratieve boete van maximum 350 euro, een administratieve schorsing of intrekking van de vergunning of een sluiting van de zaak zijn de mogelijke straffen als de zaakvoerder het politiereglement niet volgt.