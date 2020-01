Veurne subsidieert het onvruchtbaar maken van huiskatten GUS

29 januari 2020

08u58 0 Veurne Om Veurnaars te stimuleren hun huiskat te steriliseren of castreren geeft het stadsbestuur voor het eerst een subsidie.

Voor een sterilisatie krijgt de katteneigenaar 30 euro en voor een castratie 10 euro. De subsidie kan uiteraard nooit hoger zijn dan het bedrag dat je aan de dierenarts hebt betaald. Er komen maximaal twee huiskatten per gezin in aanmerking voor de subsidie. De eigenaar moet in Veurne wonen. Een gezin kan maar één keer om de drie jaar de tegemoetkoming aanvragen bij de technische dienst. Je zal ook een aanvraagformulier vinden op de website www.veurne.be/sterilisatie-kat. Die nieuwe maatregel gaat in vanaf 1 maart en loopt voorlopig een jaar. Ondertussen blijft het stadsbestuur ook zelf waakzaam voor zwerfkatten. Als ze daarvan melding krijgen plaatsen ze kooien om de dieren onvruchtbaar te maken. Vorig jaar ving het 30 zwerfkatten.