Veurne subsidieert filter voor houtkachels om fijnstof te verminderen GUS

28 januari 2020

09u26 0 Veurne Een elektrofilter vermindert het fijn stof met liefst 90 procent. Daarom keurde de Veurnse gemeenteraad een subsidie goed van 300 euro voor wie zo’n filter plaatst.

“De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om geen hout te verbranden”, duidt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) bevoegd voor klimaat. “Dat is niet altijd gemakkelijk in woonbuurten die niet op aardgas kunnen aangesloten worden. In landen als Zwitserland en Oostenrijk is het gebruik van een elektrofilter om fijn stof te verminderen ingeburgerd. Dat willen we nu ook aanmoedigen in onze stad. De aankoop van zo’n filter kost tussen de 1600 en 2000 euro. We geven een forfaitaire subsidie van 300 euro voor de aankoop en het plaatsen en dat voor houtkachels die meer dan vijf jaar oud zijn.” De gemeenteraad keurde het reglement goed voor één jaar tot 28 februari 2021.