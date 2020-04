Veurne start afhaalbibliotheek op: meteen 40 pakketten besteld Gudrun Steen

08 april 2020

09u08 2 Veurne In Veurne kan je nu boeken afhalen bij de bibliotheek. Het initiatief kent een vliegende start, met 40 gereserveerde boekenpakketten.

In het aanbod zitten naast boeken ook dvd’s, tijdschriften, strips en cd’s. Genoeg materiaal om een saaie vakantiedag heel leuk te maken. Surf naar www.veurne.be/take-away-bib en reserveer het gewenste materiaal en wanneer je dat kan ophalen aan de inkom van het stadskantoor Seylsteen op de Sint-Denisplaats. Je mag in één keer maximum 15 materialen ontlenen voor 4 weken. Dit aanbod is enkel voor leden van de bibliotheek. Mag of kan je het huis niet uit, dan brengen vrijwilligers het pakket bij je thuis. De boeken terugbrengen kan via de inleverbus. Al het binnengebrachte materiaal gaat in quarantaine tot alle bacteriën die het coronavirus zouden kunnen verspreiden verdwenen zijn. Alle informatie krijg je via info.bib@veurne.be of 058/33.55.82.