Veurne schrapt opnieuw evenementen waaronder Veurne La Fête Gudrun Steen

12 augustus 2020

11u36 0 Veurne Na de publiekstrekkers zoals de Boetprocessie en de julifoor moet het Veurnse stadsbestuur noodgedwongen ook Veurne La Fête schrappen. Het festival betekent traditiegetrouw de start van het schooljaar en was gepland op 4 september.

“De heropflakkering van het virus en de recente maatregelen van de Veiligheidsraad maken het onmogelijk om zo’n evenement op het getouw te zetten”, reageert cultuurschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “Ik kan nu al meegeven dat we in 2021 zullen uitpakken met Veurne La Super Fête.”

En daar stopt het niet bij. De Sporkin Stadstriatlon en de stratenloop Laat Mie Moar Lopen zijn eveneens geschrapt van de kalender dit jaar.