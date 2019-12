Veurne opnieuw gaststad voor BK bellemannen GUS

11 december 2019

13u02 0 Veurne Op 9 augustus 2020 vindt het Belgisch Kampioenschap voor bellemannen in Veurne plaats. Veurne heeft trouwens zelf de luidste stem van het land in zijn rangen. Joris Goens behaalde dit jaar al voor de negende keer de Belgische titel.

Het was al van augustus 2007 geleden dat het BK voor bellemannen nog eens in Veurne plaatsvond. “We nodigen de luidste stemmen met plezier uit op 9 augustus volgend jaar”, zegt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “Het BK is een jaarlijkse traditie en gezien we zelf een kampioen in onze stad hebben lijkt het me normaal om ons eens te meer als bellemanstad te profileren. Volgend jaar is Joris Goens trouwens net vijftien jaar belleman van onze stad.” Goens zelf zal zijn titel niet kunnen verlengen want de belleman van de organiserende stad mag niet deelnemen aan het BK.