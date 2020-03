Veurne mag zich pleegzorggemeente noemen en telt al twaalf pleeggezinnen Gudrun Steen

04 maart 2020

14u13 0 Veurne Veurne wil mee helpen om de pleegzorg te promoten. Daarom krijgt het eind deze maand het label van pleegzorggemeente.

De boetestad geeft al het goede voorbeeld met twaalf pleeggezinnen die samen 21 pleegkinderen en 1 volwassene met een beperking of psychiatrische problematiek opvangen. In de hele provincie zijn er meer dan 900 pleeggezinnen die ruim 1.200 kinderen een thuis aanbieden. De nood aan nieuwe gezinnen blijft groot, want momenteel staan er 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Door steden en gemeenten een label te geven hoopt Pleegzorg om lokaal meer bekendheid te verwerven. Wat zal Veurne nu concreet doen? Het zal affiches ophangen, folders verspreiden en infosessies organiseren. Schepen van Welzijn Guido Hoste (CD&V) staat volledig achter de samenwerking met Pleegzorg en hecht veel belang aan het label.