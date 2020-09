Veurne mag zich een pleegzorggemeente noemen Gudrun Steen

22 september 2020

13u50 2 Veurne Veurne heeft het label van pleegzorggemeente kregen. De stad telt 12 pleeggezinnen, die instaan voor 21 pleegkinderen en 1 volwassene met een beperking of psychiatrisch probleem.

Al heel wat steden en gemeenten mogen zich pleegzorggemeente noemen. Het label toont aan dat het bestuur inspanningen doet en nog zal doen om de pleegzorg te promoten. Dat is nodig. In onze provincie zijn er ruim 900 pleeggezinnen die meer dan 1.200 kinderen en volwassenen opvangen. Dat is veel, maar op de wachtlijst staan er nog steeds 200.

Veurne wil zich mee inzetten om die wachtlijst in te korten. “Een eerste stap was de infosessie voor potentiële pleegouders”, licht schepen van Welzijn Guido Hoste (CD&V) toe. “Daarop waren 44 mensen aanwezig. Pleegzorg is er niet enkel voor kinderen, maar ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en volwassenen met een beperking of psychiatrisch probleem.”

Interesse? Surf dan naar www.pleegzorgwestvlaanderen.be.