Veurne krijgt een nieuwe skyline door woontorens van 31 meter hoog GUS

24 september 2019

15u21 0 Veurne De eerste stenen van de twee woontorens van 31 meter hoog op de site van de vroegere suikerfabriek in Veurne zijn gelegd. Er komen 70 appartementen in alsook de stedelijke academie. Het maakt deel uit van een ruimer project dat in totaal 450 wooneenheden telt. Bijzonder is dat die geen enkele CO² zullen uitstoten.

In Veurne heb je de Sint-Niklaaskerk en de Sint-Walburgakerk maar de skyline van Veurne krijgt er binnen twee jaar nog een derde en vierde toren bij. De realisatie van de Suikertoren is gestart. “In de Brikkerijstraat is de bouw van 28 woningen en 9 appartementen begonnen. Al 80 procent is verkocht”, klinkt Matthieu Pacco van ION, het Waregemse bedrijf dat het woongedeelte voor zijn rekening neemt, tevreden. “De appartementen in de Suikertoren zijn al voor dertig procent verkocht. De kopers zijn divers: van gepensioneerden tot jonge gezinnen en van Veurnaars tot mensen vanuit Antwerpen. We hopen in de Suikertoren, bestaande uit twee woonblokken van 31 meter met in totaal 70 appartementen, ook een stadsbrouwerij met brasserie te kunnen inrichten. Tot slot is er op het gelijkvloerse, de eerste en tweede verdieping ruimte voor de stedelijke academie met 720 leerlingen en 39 leerkrachten. Die moet tegen 2022 klaar zijn. We zijn niet alleen fier op de goede verkoop maar ook op het draagvlak dat we bij de inwoners hebben kunnen creëren. Tegen het woonproject kwam geen enkele klacht.”

Warmtenet

Eind 2005 ging de Suikerfabriek failliet. De West-Vlaamse Intercommunale kocht het gebied en zal er de eerstkomende jaren een regionaal bedrijventerrein van 15 hectare inrichten. De nieuwe wijk met 450 woongelegenheden is volop in ontwikkeling. In de Brikkerijstraat moeten de eerste huizen tegen de zomer van volgend jaar afgewerkt zijn. Bijzonder is het duurzame karakter. “We zijn de eerste stad in de Westhoek die een warmtenet aanlegt dat niet verbonden is aan een verbrandingsoven”, zegt Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Ondergronds legt ION een leidingnet van 3,6 kilometer aan. Het water dat daardoor stroomt, wordt opgewarmd met de restwarmte van een naburig groot bedrijf. Die onderneming zal de warmte, die anders door de schoorsteen vliegt, verkopen. Dat warmtenet is voldoende om alle wooneenheden te voorzien van warmte en warm water. De nieuwe wijk zal dus niets meer van CO² uitstoten. Bovendien betalen de bewoners minder dan het goedkoopste gastarief.”

En dan is er nog de mobiliteit. Vreest Veurne niet voor een verkeersinfarct als binnen een paar jaar de bewoners van die nieuwe woonbuurt erbij komen? “Nee hoor”, sust Peter Roose. “We zullen de Rodestraat en Zuidburgweg vernieuwen, pleiten bij het Agentschap Wegen en Verkeer voor verkeerslichten op het kruispunt met de Vaartstraat en plannen ook een fiets- en voetgangersbrug naar de Kaai. Tot slot promoten we het fietsen. Zo doorkruisen twee fietspaden het gebied. Die zullen sensorgestuurd verlicht worden.”