Veurne knoopt aan met een oude traditie en leert kinderen bietenlantaarns maken GUS

25 oktober 2019

11u32 0 Veurne Het was jaren een traditie om bieten uit te hollen om Sint-Maarten te verwelkomen. De KVLV van Bulskamp en De Moeren wil het de kinderen opnieuw leren.

“Tijd om de gewoonte van toen nieuw leven in te blazen”, vindt Sofie Lauwers. “De buitenschoolse kinderopvang Benjamien Bulskamp zet er mee zijn schouders onder. Op woensdag 6 november nodigen we iedereen van 5 tot 99 jaar uit om mee te doen aan de knutselnamiddag die om 13.30 uur start in de eetzaal van de school in Bulskamp. Wij zorgen voor alle benodigdheden. Kostprijs is 2,5 euro voor een lantaarn. Helpende handen mogen zich zeker melden.”

En die lantaarn kan je een paar keer gebruiken. “We juichen dit leuke initiatief zeker toe”, zegt Marieke Stubbe, directrice van de school in Bulskamp. “Op 8 november komt Sint-Maarten in stoet naar de school.”

Zondag 10 november is er dan de officiële intocht van Sint-Maarten in Veurne. Om 18 uur vertrekt de Sint met zijn koets door het centrum. Daarna houdt hij halt op de Grote Markt voor de traditionele worp van de Veurnse babelutten. Kom de zelfgemaakte lantaarn registreren bij de toeristische dienst en wie weet win je een leuke prijs.

Inschrijven voor de knutselnamiddag kan tot 1 november bij Sofie Lauwers op 0477 37 44 43 of lauwerssofie@outlook.be. Vermeld jouw naam en leeftijd.