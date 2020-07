Veurne kijkt uit naar een sportieve nazomer met een kwarttriatlon en een stratenloop Gudrun Steen

13 juli 2020

11u07 0 Veurne De Sporkin kwarttriatlon vindt op 30 augustus plaats en de jaarlijkse stratenloop is op 11 september gepland. Vooraf inschrijven is de boodschap.

Voor de kwarttriatlon kan je nog tot eind deze maand inschrijven. Deelnemers starten op 30 augustus om 14 uur aan de Duinkerkebrug in Veurne. Ze zwemmen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Vervolgens fietsen ze in het windrijke De Moeren om tot slot nog drie ronden te lopen door het stadscentrum. Op de Grote Markt kunnen ze uiteindelijk op adem komen. Voor de geïnteresseerden, het gaat over één kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Inschrijven kan hier .

Stratenloop

De zesde editie van de Veurnse stratenloop ‘Laat mie moar lopen’ kan doorgaan op vrijdag 11 september om 19 uur. Inschrijven kan vanaf donderdag 16 juli door hier te klikken. Iedereen betaalt vijf euro. De organisatie geeft geen gadgets of prijzen. De groepsprijzen voor de school, vereniging en het bedrijf met de meeste deelnemers liggen wel nog klaar. Er is geen gezamenlijke start maar wel een vertrek in vier groepen van maximum 200 lopers. Er is een kids run, een parcours van 5 en 10 kilometer en een G-loop voor mensen met een beperking.