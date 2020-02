Veurne kijkt uit naar een creatieve jeugdboekenmaand Gudrun Steen

26 februari 2020

14u26 0 Veurne Op 1 maart staan de jeugdboeken centraal in de bibliotheek van Veurne. De Westhoekacademie en Kunstkriebels koppelen er een creatieve tentoonstelling aan vast.

Kunstkriebels is een aanbod voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar onder leiding van Sieglinde Steenkiste. Stapwest Veurne en de Westhoekacademie werken daarvoor samen. De eerste, tweede en derde graad vallen onder de verantwoordelijkheid van de Veurnse Rita Vansteenlandt. “In onze tentoonstelling hebben we het over hoe kunst jouw fantasie en verbeelding kan triggeren”, nodigt Rita uit. “Met kunst kan je iets uitdrukken over jezelf maar ook over een idee, een gevoel of sfeer. Kunst kan iets in beweging zetten. We puzzelen met muziek, dans, woorden, beelden, tekeningen, schilderijen, film en fotografie.”

Samen zingen

Maar er is meer. Woensdag 4 maart zijn kinderen van de basisschool tussen 14.30 en 15.30 uur welkom in de raadzaal van het stadskantoor De Seylsteen op de Sint-Denisplaats. Waarom? Om samen te zingen. Patrick Cardoen en René Essel leiden de zangstonde in goede banen. Van 1 tot 21 maart krijgt de jeugd een leuk geschenkje als die boeken ontleent. Vanaf 23 maart is de bibliotheek gesloten. Er wordt een nieuw bibliotheeksysteem geïnstalleerd. Een week later, op 30 maart, gaan de deuren om 15 uur opnieuw open.