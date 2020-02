Veurne heeft opnieuw een kinderraad en die vindt afval, veiligheid en speelpleintjes belangrijk GUS

03 februari 2020

09u43 0 Veurne Veurne zat al jaren zonder kindergemeenteraad maar daarin is nu verandering gekomen. Tien kinderen zullen vier keer per jaar thema’s bespreken die zij belangrijk vinden.

Alle Veurnse scholen mochten twee kinderen van het vijfde en zesde leerjaar afvaardigen voor de raad. Talent Houtem schoof Lorien Gesquiere en Luka Gheeraert naar voor, Beauvoorde 1000poot Lore Vercoutter en Stien Dequeecker, basisschool Atheneum Lies De Preter en Matheo Lucidarme, vbs Houtmarkt Lena Ossohou en Marie Cailliau en Droomvlieger Zoë Parreyn en Michiel Dasseville. Op de eerste bijeenkomst kregen ze van burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) en partijgenoot en jeugdschepen Celine Mouton een rondleiding in het administratief centrum De Seylsteen. Daarna ontvingen ze allemaal een officieel lint waarmee ze Veurne mogen vertegenwoordigen. En er werd ook al gewerkt op de eerste bijeenkomst. De kinderen vinden het afvalbeleid belangrijk maar ook de veiligheid op de openbare weg en kindvriendelijke speelpleintjes. Vier keer per jaar steekt de kinderraad de koppen bij elkaar.