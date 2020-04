Veurne en provincie stippelen samen het toekomstplan van de stad uit. Waar zal je kunnen wonen en werken? Gudrun Steen

28 april 2020

16u05 2 Veurne Eind 2023 wil Veurne zijn kleinstedelijk gebied afbakenen in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup). Het heeft daarover een akkoord met de provincie. In dat plan staat waar ruimte is om te wonen, werken en je te ontspannen.

Het vorige prup dateert van 2012. Daarin stond onder meer de ontwikkeling van de suikerfabrieksite en het bedrijventerrein Proostdijkvaart. Twee dossiers die volop in uitvoering zijn. “We willen dat plan nu opnieuw uittekenen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus). “De inwoners zullen zeker inspraak krijgen. Wat nu ‘buitengebied’ genoemd wordt, kan bijvoorbeeld in de toekomst behoren tot het kleinstedelijke gebied Veurne.”

De opmaak van zo’n plan is intensief. Naast het afbakenen van de lijn tussen het stedelijk en buitengebied moeten ook zoekzones aangeduid worden met ruimte voor wonen, bedrijvigheid, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten. Veurne wil eind 2023 landen met zijn toekomstplan. Het stadsbestuur en de provincie werken samen aan het prup. Zowel de provincieraad als de gemeenteraad hebben de overeenkomst goedgekeurd.