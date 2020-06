Veurne en Diksmuide willen dat België het VN-kernwapenverbod mee ondertekent Gudrun Steen

24 juni 2020

11u19 0 Veurne De gemeenteraad van Veurne heeft de tekst daarover al goedgekeurd en die van Diksmuide doet dat maandag. “Kernwapens vormen een bedreiging. De Belgische regering moet zo snel mogelijk het VN-kernwapenverbod ondertekenen”, benadrukt Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) lanceerde eind 2018 de Cities Appeal. Dat is een internationale campagne die steden en gemeenten over de hele wereld wil aanmoedigen om het VN-kernwapenverbod mee te ondersteunen. In onze provincie deden onder meer Brugge, Ieper en Houthulst dat al. Veurne en Diksmuide volgen. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Westhoek al eens slachtoffer van massavernietigingswapens. Ook vandaag moeten we nog daartegen blijven verzetten”, vindt Roose. “Onze inwoners hebben het recht om te leven in een wereld zonder zo’n dreiging. De Verenigde Naties hebben drie jaar geleden al een kernwapenverbod aangenomen. Het is hoog tijd dat ons land dat ondertekent.”