Veurne denkt na om zijn blauwe zone uit te breiden en extra randparkings aan te leggen Gudrun Steen

05 mei 2020

08u56 0 Veurne Na acht jaar herwerkt Veurne zijn mobiliteitsplan. De realisatie van het nieuwe stadsdeel Suikerpark zorgt voor extra verkeer en dat moet goed georganiseerd worden. De Veurnaar zal zijn zegje kunnen doen over de mobiliteitsvraagstukken.

“Het vorige beleidsplan dateert van maart 2012 en dat willen we een update geven”, licht mobiliteitsschepen Pascal Sticker (Veurne Plus) toe. “Het is vooral de ontwikkeling van het Suikerpark die ervoor zorgt dat we het verkeer anders moeten organiseren. Ik denk maar aan de circulatie in het centrum, het parkeren en fietsen. We denken erover na om de blauwe zone uit te breiden en extra randparkings aan te leggen. Een andere vraag waarop we een antwoord willen is hoe we ruimte kunnen creëren voor de fietsen. Het plaatsen van extra stallingen behoort tot de mogelijkheden maar we moeten ook onderzoeken of we straten éénrichtingsverkeer kunnen maken om zo de fietser meer ruimte te geven. Tot slot zie ik al zeker drie knelpunten. Het 7-sterrenplein en het deel tussen de Ooststraat en de ophaalbrug bijvoorbeeld maar ook de omgeving bij de scholen en bij het ziekenhuis. Bij het AZ West willen we het ‘wildparkeren’ aanpakken.”

Een deadline ligt er nog niet vast maar Sticker wil graag midden 2022 landen. Inspraak van de inwoners vindt hij belangrijk. “We luisteren naar de verschillende adviesraden en zullen digitaal een participatietraject uitwerken. Zo zullen inwoners onze voorstellen een waardering kunnen geven en anderzijds kunnen ze ook zelf ideeën achterlaten over hoe het verkeer beter georganiseerd kan worden.”