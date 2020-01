Veurne bereikt historisch aantal inwoners van 12.097 ondanks minder geboortes GUS

20 januari 2020

09u55 1 Veurne Voor het zevende jaar op rij groeit de Veurnse bevolking. In vergelijking met begin vorig jaar zijn er nu 196 extra inwoners.

Van de 12.097 Veurnaars wonen er 9.025 in het centrum. Beide cijfers zijn een record. Toch blijven ook de dorpen in trek. Eggewaartskapelle bijvoorbeeld noteerde een vooruitgang van bijna 7 procent. Vorig jaar registreerde Veurne 116 geboortes, elf procent minder dan in 2018. Er stierven 173 mensen. De natuurlijke aangroei is dus negatief. Hoe komt het dan dat de bevolking groeit? Het aantal Veurnaars dat de stad verlaat, blijft kleiner dan zij die er komen wonen. Er vertrokken 567 inwoners maar er kwamen er 777 nieuwe bij. De meeste kwamen van Koksijde, De Panne en Nieuwpoort maar ook van Alveringem en Middelkerke. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) verwacht ook de komende jaren een positieve evolutie want er wordt volop gebouwd met de ontwikkeling van de site van de vroegere Suikerfabriek als grootste project met 450 woongelegenheden, een industriezone met 8 bedrijven en natuurgebied. De eerste inwoners zullen zich er al vanaf midden dit jaar settelen.