Veurne App verdwijnt: stad wil niet langer betalen GUS

01 juli 2019

10u44 1 Veurne Op 8 juli stopt het Veurnse stadsbestuur de samenwerking met Onze Stap App. De Veurne App houdt op te bestaan. De reden? Veurne wil de ruim 4000 euro niet betalen die het bedrijf vraagt.

“De afspraak was dat de dienstverlening gratis zou blijven. Begin dit jaar kregen we echter de melding dat we meer dan 4000 euro zouden moeten betalen”, reageert schepen van Communicatie Jan Verfaillie (CD&V). “Er zijn heel wat gratis alternatieven dus die extra kost kunnen we moeilijk rechtvaardigen. Bovendien lanceren we volgend jaar een nieuwe website die ook mobiel erg toegankelijk zal zijn.” Wat die gratis alternatieven dan zijn? “Wie de afvalkalender wil raadplegen kan bijvoorbeeld de app ‘recycle’ downloaden. Via het e-loket kan je problemen zoals een losse tegel of een put in de weg melden. De uitkalender staat volledig op onze website net zoals een beschrijving van al onze stadsdiensten. Naast de kostprijs vonden we ook de dienstverdeling van Onze Stap App ondermaats. We stoppen dus de overeenkomst. Vanaf 8 juli verdwijnt de Veurne App.” Die applicatie heeft op vandaag 1800 gebruikers.