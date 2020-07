Veurnaars kunnen hun Altegoarebon van 15 euro aanvragen Gudrun Steen

02 juli 2020

10u51 1 Veurne Nog tot 15 augustus kunnen inwoners van Veurne hun tegoedbon aanvragen. Vanaf september kunnen ze die dan gebruiken bij de lokale handel.

De bon kan je hier aanvragen. Elk gezinslid heeft er recht op ongeacht de leeftijd. De bon van 15 euro kan je tussen september en eind december gebruiken bij de lokale middenstand. Het bedrag splitsen over meerdere handelaars is niet mogelijk. Nadat je hebt aangeduid bij welke handelaar je de Altegoarebon wil gebruiken, krijg je een bevestigingsmail. Die neem je mee als betalingsmiddel. Mocht je geen internet hebben, dan vind je in het stadsmagazine het aanvraagformulier.