Verstrooide bestuurster (80) rijdt zich vast op sporen aan Veurns station, treinverkeer anderhalf uur onderbroken Bart Boterman

06 februari 2020

19u47 0 Veurne Een verstrooide bestuurster (80) heeft zich donderdagavond rond 18 uur vastgereden op de sporen aan het station van Veurne. Verdere incidenten bleven uit, maar het treinverkeer werd stilgelegd en kwam pas rond 19.20 uur opnieuw op gang.

De 80-jarige vrouw uit Alveringem kwam uit de richting van de Brugsesteenweg en zou iemand gaan ophalen in het station. Ze diende te wachten aan gesloten slagbomen. Toen die open gingen, stuurde ze in een verstrooidheid te vroeg naar links, rechtstreeks op de sporen. “De auto kwam volledig vast te zitten. Het treinverkeer werd daarop meteen stilgelegd. Uiteindelijk is de wagen met behulp van omstanders, die hielpen duwen, terug op de openbare weg geraakt”, vertelt commissaris Jorik Debruyne van de lokale politie Spoorkin.

“Het treinverkeer is rond 19.20 uur opnieuw op gang gekomen, maar over enkel spoor. Infrabel komt het spoor waar de auto strandde eerst nog grondig inspecteren op schade, alvorens het wordt vrijgegeven”, aldus commissaris Jorik Debruyne. De bestuurster was in elk geval flink geschrokken, maar kwam met de schrik vrij.