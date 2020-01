Versmarkt Delva gaat tegen de vlakte en verhuist tijdelijk naar pop-up: “Onze nieuwe winkel wordt een echte foodmarket” GUS

29 januari 2020

06u42 10 Veurne De bekende Versmarkt Delva in de Albert I-laan in Veurne wordt afgebroken, maar er komt een gloednieuwe grotere winkel. De huidige zaak gaat op zaterdag 1 februari uitzonderlijk dicht om 14 uur. Daarna start de verhuizing naar een pop-up op de hoek van de Vaart- en de Nijverheidstraat, 200 meter verderop.

Bram Delva (34) runt Versmarkt Delva samen met zijn echtgenote Charlotte Himpe (32). Samen staan ze voor enkele pittige maanden. “Tegen juni van dit jaar willen we onze gloednieuwe winkel al open hebben. Die wordt de helft groter dan nu. We beloven een winkeloppervlakte van 330 vierkante meter. De nieuwbouw trekken we op in twee bouwlagen. Shoppen kan enkel op de gelijkvloerse verdieping. Daar boven komen de eetzaal, vergaderruimtes, de kleedkamers en een aantal bureaus voor onze medewerkers. Het atelier en de versnijderij blijven op de huidige site tijdens de verbouwingswerken. Ook het containerrestaurant Cargo blijft er open.”

Gezonde voeding

“In onze nieuwe winkel leggen we meer het accent op duurzaamheid en gezonde voeding. We breiden ons versassortiment groenten, fruit, brood, vlees, kaas en charcuterie uit. Ook onze traiteurafdeling verfijnen we verder in die filosofie. Het wordt een echte foodmarket met alles erop en eraan.”

Tijdelijke verhuis

De klanten hoeven Versmarkt Delva geen maanden te missen. “Zaterdagnamiddag 1 februari sluiten we de winkel op de huidige locatie om 14 uur. Maandag 3 februari om 8.30 uur is iedereen welkom in ons tijdelijk onderkomen op de hoek van de Vaart- en Nijverheidstraat. De pop-up wordt geen snelle tussenoplossing, maar een nog ruimere versmarkt. We verhuizen bijna letterlijk ons hebben en houden voor enkele maanden 200 meter verderop. Ook parkeerplaats is er voldoende.”

Sauzen

In een ander deel van het gebouw waar de pop-upwinkel komt, startte Bram half december met enkele medevennoten het bedrijf Frans en Bertha. “Daar bereiden we op grote schaal sauzen voor onder meer spaghetti en stoofvlees, maar ook vol-au-vent volgens grootmoeders recept”, geeft Bram nog mee.

Familiebedrijf

Het waren de neven Hugo Delva (Brams vader) en Fernand Vandevelde die de zaak in de Rodestraat in Veurne in 1981 overnamen van vader Frans Delva. Dat was toen nog een slachthuis en versnijderij. In 1993 verhuisden ze naar de Albert I-laan. Zoon Bram nam in 2012 Versmarkt Delva over. Er werkt een 35-tal medewerkers. In de vernieuwde zaak zal er een handvol extra personeelsleden aan de slag kunnen.