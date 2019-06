Veroordeelde mensensmokkelaar loopt na drie jaar tegen de lamp FVI MMB

10 juni 2019

12u41

Bron: Belga 2 Veurne Een 50-jarige Turk is drie jaar na zijn veroordeling voor mensensmokkel gearresteerd in de buurt van Charleroi. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd overgebracht naar de gevangenis, waar hij de rest van zijn effectieve celstraf van 30 maanden zal moeten uitzitten.

Op 21 november 2015 beschikte de politie over informatie dat die avond in Veurne feiten van mensensmokkel zouden plaatsvinden. De West-Vlaamse federale gerechtelijke politie zette een observatie op touw, waardoor al snel een vrachtwagen met Turkse nummerplaten in het vizier van de speurders kwam. Vier mensen maakten contact met de vrachtwagenchauffeur, die hen in zijn voertuig liet klimmen.

Voor de speurders was het onmiddellijk duidelijk dat het om een zogenaamd gegarandeerd transport ging, met medeweten van de trucker dus. De vrachtwagen werd door de politie klemgereden en de chauffeur werd gearresteerd. De verzegeling van de vrachtwagen bleek doorgeknipt, maar was met secondelijm weer aan elkaar geplakt. In de lading werden vier Albanezen aangetroffen.

De Turkse vrachtwagenchauffeur zat tot 21 maart 2016 in voorhechtenis, maar mocht de gevangenis na de betaling van een borgsom van 15.000 euro verlaten. Op 22 april 2016 werd hij in de Veurnse correctionele rechtbank uiteindelijk veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf en 24.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel.

De rechter oordeelde dat de beklaagde misbruik maakte van de kwetsbare toestand van de slachtoffers en hun leven in gevaar had gebracht. "De rechtbank stelde reeds in 2016 vast dat de mensensmokkel in onze provincie steeds driestere vormen begon aan te nemen, en stelde dat paal en perk diende te worden gesteld aan deze levensgevaarlijke en mensonterende praktijken", aldus procureur Frank Demeester.

De onmiddellijke aanhouding van de mensensmokkelaar werd toen niet bevolen. De man werd kort daarna wel geseind, maar bleef toch drie jaar onder de radar. Uiteindelijk liep hij zaterdag in de regio Charleroi tegen de lamp.