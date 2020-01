Verdachte van moord op parking rechtbank Veurne is op weg naar assisen Siebe De Voogt

10 januari 2020

17u41 4 Veurne De verdachte van de moord op de parking van het gerechtsgebouw in Veurne zit in de laatste rechte lijn naar het hof van assisen. De raadkamer verwees Mohamed Koukouh (70) recent door voor het doden van zijn ex-vrouw Rita Waeles (60). De man betwist nog steeds dat hij de feiten met voorbedachten rade pleegde.

De rechtbank van Veurne werd op 7 maart 2018 opgeschrikt door een brutale moord op de parking naast het gerechtsgebouw. De 70-jarige verdachte Mohamed Koukouh uit Lo-Reninge en het 60-jarige slachtoffer Rita Waeles hadden net een zitting in de familierechtbank achter de rug. Het koppel zou na 40 jaar huwelijk uit de echt scheiden. Rita had een Nederlander leren kennen en was met hem een relatie gestart.

“Geen moord”

Binnen in de rechtszaal verliep alles sereen, maar eenmaal buiten sloeg de stemming volledig om. Op de parking riep Koukouh Rita naar z'n wagen om haar nog enkele dozen met spullen te overhandigen. Terwijl de koffer openstond, liep hij plots naar het achterste portier en haalde een priem tevoorschijn. Hij stak Rita met het scherpe voorwerp in de hartstreek. De vrouw overleed ter plaatse. Koukouh sprong in z'n wagen en nam de vlucht. Via hij binnenwegen probeerde hij z'n woning in Lo-Reninge te bereiken, maar zover kwam het niet. De politie kon hem nog voor z’n aankomst onderscheppen. Mohamed Koukouh zit sindsdien in de cel.

Na bijna twee jaar onderzoek sloot de raadkamer in Veurne recent het onderzoek naar de feiten af. Koukouh werd onder de kwalificatie van moord doorverwezen naar de Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Gent. Zij zullen zich binnenkort buigen over een definitieve doorverwijzing naar het hof van assisen. Intussen blijft Koukouh beweren dat hij z'n ex-vrouw niet met voorbedachten rade om het leven bracht. “Volgens ons is dit geen moord", zegt zijn advocaat Kris Vincke. “Mijn cliënt zit intussen al een tijd in de gevangenis en stelt het al bij al goed. Hij berust in z'n lot. We hopen dat het assisenproces niet meer te lang op zich laat wachten.”