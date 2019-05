Vechtersbazen die jongeman in coma sloegen op Pasen blijven in de cel Jelle Houwen

21 mei 2019

15u19 4 Veurne Twee dertigers die op Pasen op de Appelmarkt in Veurne betrokken waren bij een zware vechtpartij waarbij de 26-jarige Thibault Schamp in coma belandde, moeten nog een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer dinsdag beslist.

Het gaat om de 31-jarige J.C. en de 32-jarige G.V., die beiden ook in Veurne wonen. Op 21 april in de vroege uurtjes kregen ze het op de Appelmarkt met Thibault aan de stok. Na een banale woordenwisseling kreeg de 26-jarige Thibault enkele rake klappen en belandde hij op de grond. Daar zou hij nog een zware trap op het hoofd gekregen hebben van J.C., die dat ontkent. De feiten werden deels gefilmd door een privé-camera maar de beelden stoppen net op het moment dat J.C. klaar lijkt te staan de trap uit te delen. In ieder geval belandde Thibault Schamp nog diezelfde dag in een coma in het ziekenhuis waar hij uiteindelijk pas na 2.5 weken zou ontwaken. Het is nog steeds niet duidelijk of en welke blijvende letsels de jongeman aan het voorval zou kunnen overhouden. De raadkamer besliste in ieder geval om de twee nog een maand langer in de cel te houden en het onderzoek loopt nog verder. “Mijn cliënt reageerde teleurgesteld toen hij vernam nog een maand langer te moeten zitten”, zegt de advocaat van G.V., meester Jelle Dejaegher. “We sluiten niet uit dat we nu naar de KI in Gent trekken om alsnog zijn voorlopige vrijlating te vragen. Wij blijven er immers dat we wel deel uitmaakten van de schermutseling toen, maar niet de zware verwondingen toebrachten. Het onderzoek zou dat inmiddels toch al moeten hebben duidelijk gemaakt.”