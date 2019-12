Vanaf vandaag ‘Veurne on ice’ met animatie, verlichte klaprozen en kunstwandeling GUS

13 december 2019

11u29 3 Veurne De ijspiste op de Grote Markt in Veurne is vanaf vandaag vrijdag open. Tot 12 januari verzekert de boetestad schaatsplezier. In de Eisbar, de chalet bij de piste, is er elke dag wel iets te doen. Dit weekend overgiet Veurne zijn kerstgebeuren met een cultureel sausje.

Naast de chalets uitgebaat door de lokale verenigingen is de Eisbar op de Grote Markt een topper. Vanavond om 18.30 uur speelt de harmonie Sint-Cecilia daar het kerstgebeuren op gang gevolgd door het Westvlams Gemiengeld Vintekoor. Morgennamiddag houden de hobbyisten van Veurne er hun kerstmarkt en zondagnamiddag is het tijd voor een kinderdisco. Check de Facebookpagina om alle activiteiten op de voet te volgen.

Toeren en Loeren

Dit weekend kan je voor de dertiende keer toeren en loeren op zestien locaties bij kunstenaars. Het thema is de Vlaamse Meesters. Anders dan andere jaren is het evenement gecentraliseerd in één weekend.

Tot slot presenteert Veurne zater- en zondag ‘Le Chant des Coquelicots’. Om 19, 20 en 21 uur kan je in het Spaans Paviljoen vlakbij de Grote Markt genieten van 60 verlichte klaprozen en twee muzikanten die live spelen. Voor Veurnaars is dit gratis. Niet-inwoners betalen vijf euro.