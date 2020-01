Vanaf donderdag tot in maart werken aan de sporen in Veurne GUS

08 januari 2020

Veurne Infrabel voert op verschillende plaatsen in Veurne onderhouds- en vernieuwingswerken uit aan de sporen. Donderdagnacht beginnen die. De overweg in de Statiestraat zal een tijdlang afgesloten zijn voor alle verkeer.

De werken vinden plaats bij de Statiestraat, Nieuwpoortkeiweg, Berkenlaan, Noordstraat, Rodestraat en aan de hefbrug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Tijdens de nacht is dat op 9 en 10 januari, van 13 januari tot 2 februari en van 24 februari tot 28 maart.

Doorlopend, dus ook overdag, wordt er gewerkt tijdens de weekends van 25 en 26 januari en 1 en 2 februari. Er zal dan geen treinverkeer zijn tussen De Panne en Diksmuide. In het weekend van 7 en 8 maart rijden de treinen wel. De overweg in de Statiestraat zal voor alle verkeer, dus ook voetgangers en fietsers, gesloten zijn van 24 januari vanaf 21 uur tot en met 28 januari om 6 uur en ook van 2 maart vanaf 21 uur tot en met 21 maart om 6 uur. De overweg in de Noordstraat zal dan weer afgesloten zijn op 25 januari van 6 tot 20 uur. Er zal dan een omleiding gelden.

De werken die ’s nachts plaatsvinden, kunnen volgens Infrabel geluidshinder met zich meebrengen. De aangepaste dienstregeling van de treinen in de weekends van 25 en 26 januari en 1 en 2 februari kan je terugvinden op www.belgiantrain.be.