Vanaf 1 november gaat De Verpleegbrigade op pad in Veurne, De Panne en Koksijde

23 oktober 2019

Naomi Wattier (24) uit Veurne en Jacomina Verhelst (25) uit Izenberge starten op 1 november een eigen praktijk die ze De Verpleegbrigade hebben gedoopt. Ze zullen actief zijn in de regio Veurne, De Panne en Koksijde.

De gediplomeerde verpleegkundigen Naomi en Jacomina stellen hun zelfstandige praktijk voor. “We hebben samen al een paar jaar ervaring in de thuisverpleging en seniorenzorg”, zegt Naomi. “Op ons vorig werk leerden we elkaar kennen en zijn we goede vriendinnen geworden. Als ondernemende dames kriebelde het bij ons om met een eigen praktijk te beginnen. Op 1 november komt onze droom uit. We willen de tijd nemen om voor onze mensen te kunnen zorgen. Streven naar een totaalzorg is ons doel. Daarbij ligt het accent op de autonomie van de patiënt. We werken maar met zijn tweetjes, wat vertrouwen geeft aan de mensen die we verzorgen. We zijn zeven dagen op zeven beschikbaar.” Naomi kan je bereiken op 0499/14.18.12 en Jacomina op 0492/67.25.02. Info: www.deverpleegbrigade.be.