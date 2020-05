Van een uitdaging gesproken: in volle coronacrisis begint Delphine als nieuwe directeur van woonzorgcentrum Ter Linden Gudrun Steen

08 mei 2020

10u37 0 Veurne Delphine Lemahieu (28) uit Wervik volgt Marc Dekervel (64) op als directeur van het Veurnse woonzorgcentrum Ter Linden. “De coronaperiode betekent een uitdagend begin, maar we zullen dit goed doorkomen”, zegt Delphine optimistisch. Ter Linden is op vandaag volledig coronavrij.

Na 40 jaar trouwe dienst bij het OCMW van Veurne gaat Marc Dekervel met pensioen. De Veurnaar startte als ontvanger. “In het begin moesten we de inkomsten en uitgaven manueel inschrijven en het personeel in klinkende munt uitbetalen”, lacht Marc als hij daaraan terugdenkt. Hij klom op tot secretaris en sinds het OCMW en stadsbestuur onder één wimpel werken, was hij directeur. Hij leidde niet enkel het woonzorgcentrum Ter Linden, maar was ook verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de sociale dienst, het dienstencentrum De Zonnebloem en de bijzondere jeugdzorg Zonnewende.

Delphine is een nieuw gezicht in Veurne. Ze behaalde een master in de psychologie. Haar loopbaan startte ze als research executive in het marktonderzoeksbedrijf Ipsos in Gent. Drie jaar geleden koos ze voor een professionele ommezwaai als leefcoach in Triamant in Geluwe.

“De uitbraak van corona brengt angst, onzekerheid en stress met zich mee”, beseft ze. “Als we de veiligheidsmaatregelen volgen en ook aandacht hebben voor elkaar komen we hier wel door. Zorg op maat wordt steeds belangrijker. Ik zie dan ook een groeiende rol voor het dienstencentrum. Verder wil ik meewerken aan de uitrol van centrale zorgpunten waar je terecht kan met alle zorgvragen.”