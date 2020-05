Exclusief voor abonnees Van bon voor de inwoner, tot geschrapte terrastaks voor horeca: zo trekt Veurne de lokale economie weer op gang na corona Gudrun Steen

14 mei 2020

17u12 0 Veurne Met gerichte acties wil het Veurnse stadsbestuur de middenstand en de horeca een duw in de rug geven. Vanaf 1 juli krijgt elke inwoner een Altegoare-bon om te spenderen bij de deelnemende ondernemers. Maar is er meer. Wij sommen de steunmaatregelen in Veurne op, per doelgroep.

Voor de inwoners

Elke Veurnaar, jong en oud, kan vanaf 1 juli zijn of haar Altegoare-bon van 15 euro aanvragen bij het stadskantoor De Seylsteen. Tussen 1 september en 31 december kan die bon gespendeerd worden bij de deelnemende ondernemers. Het stadsbestuur stort het bedrag meteen door naar de gekozen handelaar zodat die niet hoeft te wachten tot het najaar op de centen. Ondernemers kunnen zich inschrijven na de stemming in de gemeenteraad op 25 mei. “Met die bon pompen we 180.000 euro in de economie”, onderlijnt schepen Guido Hoste.

